Разница в доходах самого «богатого» и «бедного» депутата в Крыму — 100 млн

Симферополь, , 17:19 — REGNUM Больше всех среди депутатов Госсовета Республики Крым в 2018 году заработал Фрунзе Мардоян заработал в 2018 году 103,4 млн рублей, меньше всех — его коллега Николай Высоцкий, показавший доход в 274,5 тысячи рублей. Соответствующие сведения опубликованы на официальном сайте Госсовета РК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В 2017 году президент ООО «Корпорация «ФМ» Фрунзе Мардоян заработал 93,5 млн рублей, таким образом, за год он увеличил доход на 10 млн рублей. В собственности депутата — четыре земельных участка общей площадью 33 тыс. 555 квадратных метров (23 тыс. 714 кв. м находится в пользовании), торгово-развлекательный комплекс, офисно-выставочный центр, четыре нежилых здания и жилой дом (ещё один — в пользовании), а также шесть автомобилей (Mercedes S550, BMW 745Li, Toyota Lexus LX570, Mercedes Benz 500 4M и две «Чайки» — ГАЗ-14).

В свою очередь, депутат Николай Высоцкий, работающий заместителем компании «СД «Новый Крым», получил в 2018-м 274,5 тысячи рублей, в 2017 году его доход составил 725 тысяч.

Высоцкий, которого называют ближайшим соратником главы Крыма Сергея Аксёнова, вместе с женой пользуются квартирой площадью 150 квадратных метров и автомобилем Mercedes Benz S500.

В целом, доходы 17 из 75 депутатов госсовета РК составили менее миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные доходы спикера крымского Госсовета Республики Крым Владимира Константинова в 2018 году составили — 6,95 млн рублей. При этом в 2017 году он декларировал более 22 млн рублей, а в 2016 — почти 84 млн.

По теме: За три года доходы главы парламента Крыма уменьшились в 12 раз