На Урале в почву вылилось 60 тонн нефтепродуктов, идёт проверка

Екатеринбург, , 17:17 — REGNUM В Свердловской области межрегиональная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту разлива бензина из железнодорожной цистерны, произошедшего в ночь с 17 на 18 апреля. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

ЧП произошло недалеко от города Берёзовского на железнодорожных путях. Как ранее сообщало ИА REGNUM, цистерна сошла с рельсов и пожарным пришлось применить пенную атаку, чтобы не допустить возгорания.

По данным прокуратуры, из-за частичного повреждения цистерны из неё вылилось 60 тонн нефтепродуктов. К настоящему времени участок локализован и обработан сорбентом, начаты работы по рекультивации.

К проверке привлечены сотрудники областного управления Роспотребнадзора и регионального минприроды. Сотрудники прокуратуры установили, что железнодорожные пути эксплуатирует АО «Уралпромжелдортранс», а цистерна принадлежит АО «Первая грузовая компания».

Проверка и определение размера ущерба окружающей среде продолжаются. В случае наличия оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

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