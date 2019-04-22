Приближённых Порошенко вызвали на допрос по делу о крупных хищениях

Киев, , 17:04 — REGNUM Бывший глава администрации президента Порошенко Борис Ложкин, его заместитель Алексей Филатов и экс-руководитель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева вызваны на допрос в Генеральную прокуратуру.

Повестки с вызовом на допрос опубликованы 22 апреля на официальном сайте украинской Генпрокуратуры.

Такие же повестки направлены экс-министру экологии Николаю Злочевскому и совладельцу инвесткомпании ICU Константину Стеценко.

Поводом для вызова этих людей, входящих в самый ближний круг президента Порошенко является подозрение в их причастности к крупномасштабным хищениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля стало известно об итогах президентских выборов на Украине. Бесспорным лидером по итогам голосования является Владимир Зеленский. Нынешний президент Украины Пётр Порошенко практически не имеет шансов на сохранение власти.

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