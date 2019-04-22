Порошенко и кабмин пять лет жили на кредиты и загранпереводы — депутат

Киев, , 16:55 — REGNUM Несистемный кандидат, шоумен Владимир Зеленский «разгромил» действующего президента Петра Порошенко, его парламентскую коалицию и все политические элиты страны. Об этом 22 апреля заявил на согласительном совете парламента депутат Верховной Рады, глава депутатской группы «Партия «Возрождение» Виктор Бондарь.

«Вчера вся страна увидела итоги выборов президента Украины и увидела неимоверный разгром действующего президента и всей политической элиты от несистемного политика, человека, который никогда не был в политике. Произошел разгром президента, парламентской коалиции, которая тут отвечала за все, что только можно. Это разгром итогов всех 28 лет существования политиков Украины», — сказал Бондарь.

Он напомнил, что граждане ждут от власти снятия неприкосновенности, принятие законов об импичменте президента, о временных следственных комиссиях, наведения порядка в тарифах, возрождения промышленности и экономики.

«В последние три — пять лет власть никогда не слышала того, о чем мы говорили тут и в зале парламента — что на первом плане должна быть экономика. На первом плане должно быть наведение порядка с теми обязательствами, которые вы обещали людям еще 20 лет назад и не выполнили их до этого времени. Это и снятие неприкосновенности, и закон об импичменте президента, закон о временных следственных комиссиях, наведение порядка в тарифах, о возрождении собственной промышленности, о возрождении транспортной отрасли, возрождение энергетической отрасли. Это те вещи, которых ждут люди», — добавил Бондарь.

По его словам, правительство Украины жило за счет валютных переводов украинских рабочих из-за рубежа, а также иностранных кредитов.

«Власть предложила нам на доходы, которые по сути возникают за счет переводов средств заробитчан, а это почти по 11−12 млрд. долл в год. Это то, за что мы жили каждый последний год. Жили за счет международных кредитов. Никто не занимался собственным производством, внутренней экономикой», — напомнил Бондарь.

Он считает, что президент и его правительство предложили украинцам бессмысленную повестку дня и путь в никуда.

«За эти два года мы ничего не увидели от этого правительства, коалиции относительно того, как пересмотреть тарифы, как поднять пенсии, как дать работу собственной промышленности? Вместо этого мы видели огромную миграцию населения… Это та политика, которую нам предлагал продолжить действующий президент еще на пять лет. Эта политика — путь в никуда», — подытожил Бондарь.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Всемирный банк проинформировал, что в 2018 году объемы денежных переводов трудовых мигрантов на Украину составили 14 млрд долларов.

Таким образом Украина стала региональным лидером в Европе и Центральной Азии по объемам денежных переводов трудовых мигрантов. По этому показателю Украина обогнала Киргизию, Таджикистан, Узбекистан и Россию.

Напомним, по данным НБУ, в 2018 году чистый приток прямых инвестиций из-за рубежа на Украину составил 2,4 млрд долларов. Это что на 7,7% (200 млн долл) меньше в сравнении с 2017 годом.