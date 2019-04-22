ОБСЕ отметила злоупотребления админресурсом в ходе выборов на Украине

Киев, , 16:53 — REGNUM Наблюдателями были зафиксированы случаи злоупотребления административным ресурсом на выборах президента Украины. Об этом заявил глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели, выполнявший роль специального координатора краткосрочных наблюдателей от организации.

По его словам, в ходе второго тура выборов наблюдатели отмечали, что «злоупотребление административным ресурсом продолжилось, но на национальном и местном уровнях».

Вместе с тем Церетели отметил, что в целом голосование на выборах президента Украины было «конкурентным» и проводилось «с соблюдением фундаментальных свобод».

По результатам обработки 99% бюллетеней победу во втором туре выборов одерживает актёр и шоумен Владимир Зеленский, набирающий 73,21% голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,46% избирателей.

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