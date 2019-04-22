Понедельник, 22 Апреля 2019 года
16:59:30 МСК

ОБСЕ отметила злоупотребления админресурсом в ходе выборов на Украине

Политика

Специальный координатор ОБСЕ прокомментировал состоявшийся 21 апреля на Украине второй тур президентских выборов

Киев, 22 апреля 2019, 16:53 — REGNUM  Наблюдателями были зафиксированы случаи злоупотребления административным ресурсом на выборах президента Украины. Об этом заявил глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели, выполнявший роль специального координатора краткосрочных наблюдателей от организации.

По его словам, в ходе второго тура выборов наблюдатели отмечали, что «злоупотребление административным ресурсом продолжилось, но на национальном и местном уровнях».

Вместе с тем Церетели отметил, что в целом голосование на выборах президента Украины было «конкурентным» и проводилось «с соблюдением фундаментальных свобод».

По результатам обработки 99% бюллетеней победу во втором туре выборов одерживает актёр и шоумен Владимир Зеленский, набирающий 73,21% голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,46% избирателей.

Читайте также:

О вбросах, угрозах и подкупах на выборах президента Украины — правозащитник

Две жалобы в минуту — эксперт о нарушениях на выборах президента Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить