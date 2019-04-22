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Медведчук: Наша поддержка Зеленского зависит от его позиции по Донбассу

Политика

«Если он реально захочет мира на Донбассе и мы увидим, что он реально это делает»

Киев, 22 апреля 2019, 16:41 — REGNUM  Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский может получить политическую поддержку объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» если проявит реальное стремление к миру на Донбассе, заявил 22 апреля лидер объединения Виктор Медведчук в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, такая позиция по Донбассу является главным условием сотрудничества его политического объединения с новым президентом Украины.

«Сегодня мы не можем говорить о его поддержке, потому что его поддержка может иметь место, если он реально захочет мира на Донбассе и мы увидим, что он реально это делает», — сказал Виктор Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт на Донбассе, возникший из попытки Киева провести карательную операцию против восставшего народа ДНР и ЛНР, продолжается уже пять лет.

Жертвами конфликта стали более 12 тыс. человек.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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