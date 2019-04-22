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Назначен врио председателя правительства Калмыкии

Политика

Юрий Зайцев сменил уволенного Игоря Зотова

Элиста, 22 апреля 2019, 16:35 — REGNUM  Юрий Зайцев назначен на должность исполняющего обязанности председателя правительства Республики Калмыкия. Соответствующий указ 22 апреля подписал врио главы республики Бату Хасиков. О назначении было объявлено на совещании с членами республиканского правительства.

«Юрия Викторовича знаю как человека опытного, преданного своему делу. Человека, который умеет работать в команде. Он имеет несколько высших образований. Является выпускником программы развития кадрового резерва для выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ», — цитирует Хасикова РИА «Калмыкия».

Как добавил глава региона, последние пять лет Юрий Зайцев работал в региональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа — его знание специфики работы предприятий с повышенной долговой нагрузкой, отметил Хасиков, актуально для работы в новой должности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Бату Хасиков принял отставку правительства Калмыкии, при этом поручил продолжать работу до формирования нового состава. В тот же день стало известно об увольнении с должности председателя правительства Республики Игоря Зотова.

Читайте ранее в этом сюжете: Бату Хасиков уволил Игоря Зотова с поста главы правительства Калмыкии

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