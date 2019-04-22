Версия: победу Зеленскому принесли «Слуга народа» и протестное голосование

Москва, , 17:53 — REGNUM Шоумен Владимир Зеленский — это новая технология для постсоветского пространства, считает директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 22 апреля заявил на пресс-конференции.

«Прежде всего нам нужно понять, с каким явлением мы имеем дело и почему Зеленский победил с таким большим отрывом, — сказал Пантелеев. — На момент начала избирательной кампании многие считали, что победит с небольшим шансом Порошенко. Но мы видим огромный отрыв Зеленского. Конечно, фактор сериала «Слуга народа» тоже присутствует. Прежде всего Зеленский — это новая технология для постсоветского пространства. Новая технология заключается в глобальной манипуляции, когда образ президента Голобородько (главный герой сериала «Слуга народа» — прим. ИА REGNUM ) накладывался на образ политика Зеленского, и это всячески продвигалось и подчеркивалось. Конечно, это не только связано с этим фактором. Работа шла через образ того политика, который создавался виртуально. Плюс бесспорно, конечно, фактор победы Зеленского — это протестное голосование. Все, кто не хотел, чтобы Порошенко был переизбран, тоже голосовали за Зеленского».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, говорить о поздравлении президентом России Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах главы Украины пока преждевременно.

«Судить можно будет только по конкретным делам», — заявил Песков, комментируя второй тур президентских выборов на Украине.

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