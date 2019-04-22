Премьер Дагестана решил обзавестись общественными помощниками

Махачкала, , 16:28 — REGNUM В Дагестане учреждена должность общественного помощника председателя правительства республики. Им может стать гражданин России, достигший 18 лет и имеющий высшее образование. Соответствующее постановление подписано премьер-министром региона Артёмом Здуновым, передаёт 22 апреля корреспондент ИА REGNUM .

Согласно документу, в задачи помощника входит оказание содействия председателю правительства, информационно-аналитическое обеспечение реализации премьером своих полномочий, а также подготовка предложений по вопросам деятельности правительства республики. При этом оговорено, что все предложения помощников носят лишь рекомендательный характер.

В круг функций назначенца будет входить информирование председателя правительства о возможных позитивных и негативных последствиях принимаемых им решений, предоставление премьеру информации об актуальных социально-экономических и иных проблемах на территории республики, содействие информированности общественности о планах деятельности правительства и другие.

Работа помощника будет осуществляться на добровольных началах, то есть, носить безвозмездный характер. Отбор кандидатур осуществляет сам премьер-министр. Они назначаются на определённый срок, который не должен превышать срок полномочий самого председателя правительства. После назначения помощник получает соответствующее удостоверение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года была учреждена должность общественного помощника главы Дагестана. В начале марта 2019 года первыми этот статус получили отец и первый наставник чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — заслуженный тренер РФ Абдулманап Нурмагомедов и самый молодой доктор наук России, профессор кафедры общей и теоретической физики Дагестанского государственного университета Заур Алисултанов.

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