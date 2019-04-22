Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко, объявивший о планах баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга, рассказал журналистам подробности о своем разговоре с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым, который, как ожидается, тоже будет участвовать в сентябрьских выборах в качестве кандидата. Об этом сообщает 22 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Бортко написал в Facebook, что позвонил Беглову, чтобы договориться о размещении собственного плаката в городском метро, но ему было отказано. Теперь депутату-коммунисту пришлось объяснить, зачем он вообще связывался с Бегловым по этому вопросу и как часто потенциальные соперники созваниваются в преддверии выборов.

«Я начал смотреть интернет, издания, СМИ, и вдруг на каждой странице я увидел уважаемого мной господина Беглова в разных видах. У него просто началась кампания. Но я захотел сделать другое, я захотел поздравить петербуржцев с праздником 9 мая. КПРФ имеет к этому празднику, мягко говоря, кое-какое отношение, чуть-чуть. И что я хотел сделать? Всего-навсего один плакат на месте рекламы. Мои помощники стали звонить, сказали, что это невозможно по тем или иным причинам. Я подумал: «Но господин Беглов сам-то везде! Он же может мне такое разрешить», — рассудил режиссер Бортко.

После чего он, по его выражению, воспользовался служебным положением как первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре и связался с Александром Бегловым. По словам Бортко, Беглов снял трубку практически мгновенно и сказал, что будет «всячески помогать» своему вероятному конкуренту. При этом врио губернатора не оценил идею Бортко разместить свое изображение в метрополитене.

«Мол, ну, что вам висеть в метро, зачем вам это, даже как-то несолидно. Я говорю, ладно, а на улице как? «На улице тоже вам лучше не висеть». Хорошо, а где? «По радио, пожалуйста, в СМИ. Поможем, я и сам помогу». Практически отказ был сделан», — объяснил Владимир Бортко.

Он также подчеркнул, что после этого инцидента Смольный успел отказать коммунистам в согласовании шествия их колонны по Невскому проспекту 1 мая.

«Может быть, тогда и господин Беглов не будет в таком количестве присутствовать, в каком он присутствует? Может, и им ходить никуда не надо?» — предположил Бортко.

Напомним, 8 сентября в Петербурге состоятся совмещенные выборы муниципальных депутатов и губернатора региона. Помимо Владимира Бортко, о своем желании баллотироваться уже заявила депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева («Партия роста») и ряд других деятелей. Александр Беглов пока не сообщил о своих планах на выборы.

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