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Азербайджан и Турция проведут широкомасштабные военные учения

Политика

Согласно официальному сообщению министерства обороны Азербайджан, цель учений – налаживание взаимодействия военных подразделений двух стран, повышение боеспособности, развитие навыков проведения совместных действий

Баку, 22 апреля 2019, 16:17 — REGNUM  С 1-го по 3 мая в Азербайджане пройдут турецко-азербайджанские военные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019». По сообщению азербайджанских СМИ, сегодня, 22 апреля, в Баку в торжественной обстановке встретили турецких военнослужащих, которые примут участие в учениях.

Согласно официальному сообщению министерства обороны Азербайджан, цель учений — налаживание взаимодействия военных подразделений двух стран, повышение боеспособности, развитие навыков проведения совместных действий.

Сообщается также, что в учениях будет задействована противотанковая, артиллерийская техника, военно-транспортные вертолеты, ПВО и зенитно-ракетные комплексы двух стран.

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Военные учения
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