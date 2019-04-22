Азербайджан и Турция проведут широкомасштабные военные учения

Баку, , 16:17 — REGNUM С 1-го по 3 мая в Азербайджане пройдут турецко-азербайджанские военные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019». По сообщению азербайджанских СМИ, сегодня, 22 апреля, в Баку в торжественной обстановке встретили турецких военнослужащих, которые примут участие в учениях.

Согласно официальному сообщению министерства обороны Азербайджан, цель учений — налаживание взаимодействия военных подразделений двух стран, повышение боеспособности, развитие навыков проведения совместных действий.

Сообщается также, что в учениях будет задействована противотанковая, артиллерийская техника, военно-транспортные вертолеты, ПВО и зенитно-ракетные комплексы двух стран.