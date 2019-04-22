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«Евросоюзу Украина нужна как рынок» — мнение

Политика

«Зеленскому нужна сильная экономика, иностранные инвестиции»

Ростов-на-Дону, 22 апреля 2019, 16:15 — REGNUM  Европейский союз использует Украину исключительно в качестве рынка. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. По его словам, смена президента на Украине повлечёт за собой рост торговых отношений с Россией.

«Владимир Зеленский как представитель Днепропетровского клана, думающий по-русски и имеющий русскоязычную команду, анонсировал решение вопроса Донбасса мирным путём. И в этом вопросе он готов говорить напрямую с Россией. Стремится выстроить с ней мосты, но не только в этой сфере. Ему нужна сильная экономика, иностранные инвестиции. Европейцы, что хотели, то купили, что хотели, то развалили. Им нужна Украина как рынок. И всё. А вот с Россией, несмотря на статус «страны-агрессора», полноценная торговля не прекращалась, а только росла. При Зеленском она будет расти ещё большими темпами, и в этом есть интерес Игоря Коломойского и иного олигархата, поддержавшего его на выборах», — считает собеседник ИА REGNUM.

Эксперт также указал на то, что судьба антироссийских санкций Украины будет напрямую зависеть от того, как в отношении России будет вести себя команда Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине после обработки 99% протоколов кандидат в президенты страны Владимир Зеленский набирает 73,22% голосов, за него проголосовали 13,4 млн избирателей.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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