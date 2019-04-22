Цена расследований ФБК — 165,6 звонкого биткоина

Москва, , 16:09 — REGNUM Более 62 миллионов рублей получил блогер Алексей Навальный за свои расследования в Фонде борьбы с коррупцией, сообщает издание «Ридус» со ссылкой на telegram-канал «Исповедь сотрудника ФБК».

Даты и суммы переводов на биткоин-кошельки политика обнаружились в сети интернет.

Согласно открытым данным, переводы на кошельки поступали за один или несколько дней до выхода расследований. Так, автор канала приводит пример, когда 21 ноября 2018 года Навальному поступило 19,9 биткоина (курс биткоина в этот день колебался на уровне 4 500 долларов или около 295 тысяч рублей — bitkurs.ru), а 22 ноября вышел ролик о британском гражданстве Сергея Брилева. 4 июня того же года на кошелек пришло 10,8 биткоина, а 7 июня ФБК выпустил видео «Трехэтажный пентхаус депутата Слуцкого». Самую внушительную сумму — 6 022 000 рублей — Навальный получил за видео с призывом к несанкционированным акциям протеста, говорится в интернет-расследовании.

Полная сумма переводов, согласно информации «Исповеди сотрудника ФБК», составила 62 339 000 рублей.

«Никогда не светите свои публичные кошельки, особенно биткоин-кошельки. А то каждый досужий пользователь сможет найти историю ваших операций, и все — получайте скандал», — якобы посоветовала автор канала.

Сетевое издание URA.RU публикует комментарий политолога Алексея Мухина, который назвал вскрывшуюся информацию о гонорарах Алексея Навального «секретом Полишинеля».

«Все об этом знали давно. Главное, что заказчик — точно не гражданское общество, а отдельные бенефициары. Это еще раз подтверждает то, что Навальный является не политиком, а бизнесменом от информации», — заявил Алексей Мухин, добавив, что указанная сумма за расследования Алексея Навального — «это нормальная рыночная цена».