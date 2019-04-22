США передали Албании вертолёты в рамках военной помощи

Тирана, , 16:08 — REGNUM Албания получила от США партию транспортных вертолётов Black Hawk для нужд военно-воздушных сил, сообщает пресс-служба министерства обороны Албании.

Как уточняется, соглашение о военной помощи было подписано во время официального визита министра обороны республики Ольты Джачки в Вашингтон.

«Поддержка, которую Соединённые Штаты предоставили Албании, позволит не только модернизировать, но и повысить готовность и оперативность наших ВВС», — сказала министр.

Она отметила, что Албания небольшими контингентами регулярно участвует в международных миссиях НАТО и потому нуждается в тактических воздушных транспортных средствах.

Сообщается, что предстоящим летом пилоты и технические специалисты албанских ВВС начнут обучаться использованию вертолётов Black Hawk в Национальной гвардии в Нью-Джерси, которая также позаботится об обслуживании данных машин.

Упомянутые вертолёты — лишь часть пакета военной помощи Албании от США. Балканская республика является НАТО в 2009 года и находится в процессе замены своего вооружения на новое в соответствии со стандартами альянса.