Понедельник, 22 Апреля 2019 года
16:09:16 МСК

США передали Албании вертолёты в рамках военной помощи

Политика

Албания продолжает переоснащение армии по стандартам НАТО

Тирана, 22 апреля 2019, 16:08 — REGNUM  Албания получила от США партию транспортных вертолётов Black Hawk для нужд военно-воздушных сил, сообщает пресс-служба министерства обороны Албании.

Как уточняется, соглашение о военной помощи было подписано во время официального визита министра обороны республики Ольты Джачки в Вашингтон.

«Поддержка, которую Соединённые Штаты предоставили Албании, позволит не только модернизировать, но и повысить готовность и оперативность наших ВВС», — сказала министр.

Она отметила, что Албания небольшими контингентами регулярно участвует в международных миссиях НАТО и потому нуждается в тактических воздушных транспортных средствах.

Сообщается, что предстоящим летом пилоты и технические специалисты албанских ВВС начнут обучаться использованию вертолётов Black Hawk в Национальной гвардии в Нью-Джерси, которая также позаботится об обслуживании данных машин.

Упомянутые вертолёты — лишь часть пакета военной помощи Албании от США. Балканская республика является НАТО в 2009 года и находится в процессе замены своего вооружения на новое в соответствии со стандартами альянса.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Балканы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить