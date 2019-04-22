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Глава Индонезии выразил соболезнования семьям погибших на Шри-Ланке

Политика

К настоящему времени известно о 290 погибших

Джакарта, 22 апреля 2019, 16:09 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо от лица всего индонезийского народа выразил соболезнования в связи с террористическими нападениями на Шри-Ланке, сообщает Antaranews.

«Индонезия осуждает взрывы, произошедшие на Шри-Ланке. От имени всего народа Индонезии я выражаю глубокие соболезнования правительству Шри-Ланки и всем семьям погибших», — заявил глава государства в своем аккаунте в Twitter, добавив, что он молится о скорейшем выздоровлении раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь взрывов прогремели 21 апреля внутри и за пределами столицы Шри-Ланки Коломбо. 22 апреля во время работ по обезвреживанию бомбы произошел ещё один взрыв. К настоящему времени известно о 290 погибших.

Ответственность за серию терактов взяла на себя группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Известно, что власти Шри-Ланки объявили 23 апреля 2019 года днём траура по погибшим.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Индонезии решительно осудил взрывы на Шри-Ланке

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Внешняя политика Индонезии
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