Володин: итоги выборов на Украине показали провал политики Порошенко

Москва, , 16:03 — REGNUM Проигрыш действующего президента Украины Пётра Порошенко во втором туре президентских выборов говорит о нежелании граждан поддерживать его политику и идеи. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

«Итоги выборов на Украине показали провал политики Порошенко, отторжение его экстремистской позиции по отношению к Донбассу и Луганску», — заявил Володин.

Он напомнил, что в ходе предвыборный кампании Порошенко говорил о своих действиях в области армии, языка страны и церкви. Однако граждане не поддержали ни его позицию по действиям вооруженных сил на юго-востоке, ни по русскому языку, ни по расколу православной церкви.

«Избиратели оценили его как неспособного решить их социально-экономические вопросы, как главу государства, который не смог объединить народ в силу проблем, еще больше усилившихся при его непосредственном участии в вопросах межрелигиозных, межнациональных, языковых», — отметил Володин.

Однако, по словам спикер Госдумы, из результатов выборов можно сделать и иной вывод.

«Другой итог этого голосования — оценка неспособности Порошенко выстроить конструктивные отношения с Россией. Выбор в пользу Зеленского говорит о желании граждан Украины что-то изменить», — уверен Володин.

Однако, отмечает он, как именно и что конкретно хочет изменить народ Украины, сегодня сказать"более, чем сложно».

«Совершенно очевидно, что США сделают все для того, чтобы Украина оставалась очагом напряжения и проблем. Это выгодно США, но плохо для граждан Украины», — подчеркнул Володин.