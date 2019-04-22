СМИ Грузии: Иванишвили ищет пути ухода

Тбилиси, , 15:58 — REGNUM Грузинский аналитик Вахтанг Дзабирадзе предполагает, что председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили выполнять данные народу обещания не собирается, и, более того, ищет пути ухода из грузинской политики, как в свое время искал их Эдуард Шеварднадзе. Об этом он заявил в интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели») под названием «Реорганизация нужна всему правительству, но…». На такую мысль Дзабирадзе навело последнее телеинтервью, которое Бидзина Иванишвили дал телекомпании «Имеди».

По мнению эксперта, для того, чтобы нынешнее правительство начало выполнять хотя бы мизерную часть обещаний, прежде всего необходимо произвести реорганизацию всего правительства.

«Для того, чтобы начать выполнение обещаний, Иванишвили должен что-то сделать, реорганизовать всё правительство, начать с Бахтадзе, а не с министра энергетики», — заявил Дзабирадзе.

По его оценке, действия правительства Грузии, особенно после президентских выборов, нелогичны. Эксперт не исключает, что первые лица «Грузинской мечты» пытаются постепенно отойти от политики и одновременно получить гарантии, как это сделали их предшественнники.

«Вы не сможете назвать мне ни одного факта после президентских выборов и до настоящего времени, чтобы «Мечта» сделала такие шаги, которые общество встретило бы хотя бы нейтрально, будь то вопрос судей, техосмотр или реформа такси. Всё делается вопреки желаниям общества. Неужели они не могут проанализировать, что эти маленькие группы превратятся в большую волну, которую не остановят ни деньги, ни репрессивная машина? Поэтому я считаю, что, возможно, первые лица правительства потихоньку пытаются отойти от политики и получить гарантии, как это сделали их предшественники. Не исключаю, что Иванишвили ищет пути ухода из политики, как в свое время Шеварднадзе», — заявил Вахтанг Дзабирадзе.