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Вучич отказался от участия в конференции в память бомбардировки канала РТС

Политика

В кабинете президента сослались на плохое самочувствие Александра Вучича

Белград, 22 апреля 2019, 15:58 — REGNUM  Президент Сербии Александр Вучич отменил запланированное на 22 апреля участие в конференции, посвящённой 20-й годовщине авиаудара по зданию телецентру в Белграде во время бомбардировок НАТО, передаёт агентство Blic.

Как сообщили в кабинете главы государства, Александр Вучич не сможет принять участие в мероприятии «по состоянию здоровья», от его имени на конференции выступит премьер-министр Ана Брнабич.

В ночь на 23 апреля 1999 года в результате удара авиации НАТО по телецентру в Белграде погибли 16 работников дежурной смены «Радиотелевидения Сербии».

В память об этих событиях Ассоциацией журналистов Сербии была организована конференция под названием «Конец безнаказанности за преступления против журналистов», в которой анонсировалось участие главы государства.

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