Глава Казахстана разрешил сдавать в аренду спортивные сооружения школ

Астана, , 16:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки о передаче функций органов власти в конкурентную среду, сообщили 22 апреля в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что закон направлен на передачу несвойственных государству функций в конкурентную среду. В частности, документ предоставляет право организациям среднего образования передавать в аренду физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения.

Напомним, 11 апреля вышеуказанный законопроект поддержал Сенат парламента Казахстана. Во время обсуждения отмечалось, что в конкурентную среду не могут быть переданы функции, которые направлены на защиту национальной, информационной безопасности, обороны, охраны общественного порядка и другие функции.

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