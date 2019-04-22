Понедельник, 22 Апреля 2019 года
16:34:09 МСК

Глава Казахстана разрешил сдавать в аренду спортивные сооружения школ

Политика

Закон направлен на передачу несвойственных государству функций в конкурентную среду

Астана, 22 апреля 2019, 16:06 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки о передаче функций органов власти в конкурентную среду, сообщили 22 апреля в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что закон направлен на передачу несвойственных государству функций в конкурентную среду. В частности, документ предоставляет право организациям среднего образования передавать в аренду физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения.

Напомним, 11 апреля вышеуказанный законопроект поддержал Сенат парламента Казахстана. Во время обсуждения отмечалось, что в конкурентную среду не могут быть переданы функции, которые направлены на защиту национальной, информационной безопасности, обороны, охраны общественного порядка и другие функции.

Читайте ранее в этом сюжете: Директора ряда школ Астаны отдали свои кабинеты для дополнительных занятий

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить