Песков: подготовка визита Ким Чен Ына в Россию вступила в финальную стадию

Москва, , 15:55 — REGNUM В администрации президента не называют ни точной даты, ни конкретного места предстоящей встречи президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. При этом, как заявил 22 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, визит Ким Чен Ына в Россию состоится до конца апреля.

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Официальный представитель Кремля отметил, что подготовка к саммиту находится на финальной стадии. При этом каких-либо других подробностей и дополнительной информации по поводу встречи Песков не предоставил.

«Новых вводных никаких нет, — заявил пресс-секретарь президента РФ. — Встреча готовится, подготовка вступила в финальную стадию».

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«Будет ли это визит на один день или два дня — это надо спрашивать в Пхеньяне», — отметил спикер Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе пресс-служба Кремля сообщила, что визит северокорейского лидера в Россию состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина во второй половине апреля. По предварительным данным, встреча двух лидеров может состояться во Владивостоке перед вылетом Путина в Пекин на саммит «Один пояс — один путь» 26−27 апреля. Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать на встречу с российским лидером на бронепоезде.

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