В Британии поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины

Лондон, , 15:50 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом она написала 22 апреля на своей странице в Twitter.

«Стабильность Украины важна для безопасности Европы, и я с нетерпением жду тесной совместной работы с вами», — написала Мэй.

По ее словам, Лондон продолжит поддерживать территориальную целостность этой страны.

Напомним, после обработки 99% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,22% голосов, за него проголосовали 13,4 млн избирателей.

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