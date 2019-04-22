Понедельник, 22 Апреля 2019 года
16:54:45 МСК

Время голосования на выборах в Мосгордуму могут сократить на два часа

Политика

С 22 до 20 часов вечера

Москва, 22 апреля 2019, 16:15 — REGNUM  Мосгоризбирком планирует направить в Мосгордуму законопроект о сокращении времени работы избирательных участков на выборах в городской парламента на два часа. Соответствующее решение было принято 22 апреля на заседании МГИК.

Время голосования предлагается сократить с 22 до 20 часов, так как ряд участков будет наделён статусом цифровых. Напомним, в 2018 году перед выборами мэра Москвы время, напротив, продлили с 20 до 22 часов по причине того, что многие горожане не успевают вернуться на избирательные участки из-за города.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о цифровых избирательных участках Государственная дума РФ приняла в первом чтении. Предполагается образование на территории города Москвы участков, оснащённых техническими средствами, в том числе комплексами для электронного голосования, которые позволяют проводить голосование граждан РФ, находящихся в день голосования за пределами своего избирательного округа.

Читайте подробнее: Пакет законопроектов о цифровых избирательных участках прошел I чтение ГД

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в Московскую городскую думу — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить