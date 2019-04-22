Время голосования на выборах в Мосгордуму могут сократить на два часа

Москва, , 16:15 — REGNUM Мосгоризбирком планирует направить в Мосгордуму законопроект о сокращении времени работы избирательных участков на выборах в городской парламента на два часа. Соответствующее решение было принято 22 апреля на заседании МГИК.

Время голосования предлагается сократить с 22 до 20 часов, так как ряд участков будет наделён статусом цифровых. Напомним, в 2018 году перед выборами мэра Москвы время, напротив, продлили с 20 до 22 часов по причине того, что многие горожане не успевают вернуться на избирательные участки из-за города.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о цифровых избирательных участках Государственная дума РФ приняла в первом чтении. Предполагается образование на территории города Москвы участков, оснащённых техническими средствами, в том числе комплексами для электронного голосования, которые позволяют проводить голосование граждан РФ, находящихся в день голосования за пределами своего избирательного округа.

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