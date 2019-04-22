22 апреля 2019 | Время чтения 4 мин

Ирина Инашвили, , 17:52 — REGNUM

В Грузии сегодня демократия находится на пике «расцвета», причем на таком, что группа вооруженных подручными средствами (камнями и палками) людей способна свободно напасть на не менее вооруженных полицейских и нанести им серьезные ранения, после которых те оказываются в больнице. Причина? Чисто энергетическая: строительство малой ГЭС. Подоплека же — явно политическая, о чем свидетельствуют многочисленные критические заявления нынешней оппозиции и комментарии представителей правительства.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

То, что случилось в минувшее воскресенье, 21 апреля, в одном из «взрывоопасных и нестабильных» регионов Грузии — Панкисском ущелье, — из числа «давно забытых событий», какие происходили, наверное, лишь в период правления Эдуарда Шеварднадзе. Потому что в дальнейшем, при правлении Михаила Саакашвили и «Единого национального движения», местное население до такой степени «смелости» не доходило.

Согласно официальной информации МВД Грузии, всё началось с акции протеста, которую устроили местные жители в связи с тем, что в ущелье возобновилось строительство малой ГЭС. Правительство Грузии объясняет свои намерения необходимостью «упрочения и усиления энергобезопасности страны», вклад в которую призвана внести и эта малая станция. Местное же население уверено, что этот проект нанесет серьезный урон окружающей среде и вынудит их покинуть обжитые родные места.

В МВД утверждают, что для охраны правопорядка в подмогу сельским и районным полицейским на место были направлены 35 сотрудников краевого управления полиции региона Кахети, а местное население и грузинские оппозиционные телеканалы заявляют, что власти мобилизовали против участников акции спецназ. По информации оппозиции, правительство, точнее, сотрудники правоохранительных органов применили против митингующих резиновые пули и слезоточивый газ, что опровергает министерство.

Панкисское ущелье (cc) Дагиров Умар

Разные сведения распространяются о количестве пострадавших. Оппозиционные СМИ пишут, что различные телесные повреждения получили 17 человек, в том числе 2 местных жителя и 15 полицейских. По данным МВД, всего медицинская помощь была оказана 55 пострадавшим, 38 из которых были сотрудниками полиции, а остальные — участниками акции протеста.

«Определенная группа местных жителей напала на полицию, забросала полицейских камнями и палками, в результате чего пришлось мобилизовать дополнительные полицейские силы. Определенная часть находившихся на месте граждан оказала сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Повреждена техника полиции, пострадали сотрудники полиции и граждане», — описывает события МВД.

Оппозиция же со слов местных жителей сообщает о том, что применение силы к митингующим начали именно силы полиции и спецназа, что и вызвало «народный протест».

Уже после столкновения в Панкиси глава МВД Георгий Гахария, который прибыл в ущелье для переговоров с митингующими, заявил, что если 90% населения ущелья будет против строительства новой ГЭС, ее строительство прекратится. Он выразил надежду, что обе стороны пойдут друг другу навстречу и договорятся. Оппоненты, опять-таки со ссылкой на местное население, утверждают, что против этого проекта выступит все Панкисское ущелье, поэтому построить новую ГЭС не позволят.

По оценкам оппозиции, в рядах которой ополчились не только соратники экс-президента Михаила Саакашвили, но и его бывшие оппоненты, осуждают правительство Грузии и расценивают действия полиции как «объявление войны собственному населению». Отметим, что эти же самые люди (большинство из них) не то что «голоса не издавали», когда правительство «Единого национального движения» под разными предлогами проводило те или иные спецоперации то в ущелье Лопоты, то еще где, охотилось за террористами и расстреливало «преступников» на улицах и в автомобилях, но и оправдывали эти действия соображениями «национальной безопасности».

Панкисское ущелье (cc) travelgeorgia.ru

Впрочем, подобные позиции и рассуждения нынешних оппонентов вряд ли оправдывают пренебрежение мнением населения одного из «взрывоопасных уголков» Грузии со стороны властей и упорное проведение собственных проектов вопреки любым формам протеста.

Лояльностью к населению Панкисского ущелья не отличается и нынешнее правительство Грузии. Свидетельством тому стала спецоперация, в ходе которой два года назад был расстрелян Темирлан Мачаликашвили, обвиненный в связях с террористами. Отец убитого до сих пор проводит акцию протеста у здания парламента в надежде найти правду и добиться оправдания сына и наказания виновников его смерти, но пока никакого продвижения в этом деле не добился.

После событий в Панкиси министр Гахария сообщил, что все, кто участвовал в нападении на полицейских, будут привлечены к ответственности. По данному факту МВД возбудило уголовное дело и ведет расследование по статьям 353-й и 187-й УК Грузии, которые предусматривают ответственность за нападение на сотрудников полиции и повреждение вещи путем поджога (согласно распространенной информации, участники акции подожгли полицейскую машину). А местные жители, «подогреваемые» и подстрекаемые оппозиционными активистами, в ответ заявили, что если в связи с событиями 21 апреля будет арестован хоть один участник беспорядков, властям этого «не спустят».

В связи с создавшейся ситуацией и ее причинами грузинские аналитики делают различные заключения и выводы. Одни считают, что события в Панкиси были организованы соратниками и сторонниками Саакашвили и направлены против нынешней власти. Другие же «идут дальше» и усматривают в действиях населения Панкисского ущелья «руку и умыслы северного врага».

Спокойствие, которое, казалось бы, установилось в ущелье после событий 21 апреля, достаточно зыбкое. И каждый шаг, и каждое заявление властей пока встречают лишь резкий протест и угрозы возобновления акции.