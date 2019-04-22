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В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

Политика

«Судить можно будет только по конкретным делам»

Москва, 22 апреля 2019, 15:39 — REGNUM  Говорить о поздравлении президентом России Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах главы Украины пока преждевременно, заявил 22 апреля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Судить можно будет только по конкретным делам», — заявил Песков, комментируя второй тур президентских выборов на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине после обработки 99% протоколов кандидат в президенты страны Владимир Зеленский набирает 73,22% голосов, за него проголосовали 13,4 млн избирателей.

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