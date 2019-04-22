Чиновников из окружения Порошенко вызвали на допрос — ГПУ

Киев, , 15:42 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала на допрос бывшего главу администрации президента страны Бориса Ложкина, заместителя главы администрации президента Алексея Филатова и экс-руководителя национального банка Украины Валерию Гонтареву. Повестки опубликованы на сайте ГПУ.

Чиновники должны явиться для получения подозрения и для допроса 25 апреля 2019 года.

В ГПУ также пригласили бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского и предпринимателя Константина Стеценко.

Всех их подозревают в причастности к так называемому делу Сергея Курченко — олигарха, обвиняемого в крупных махинациях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГПУ заявили, что по делу Курченко обвинения предъявлены 98 людям из которых 12 — крупные украинские чиновники.

Читайте также: Генпрокуратура Украины заподозрила в мошенничестве окружение Порошенко