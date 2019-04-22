Две жалобы в минуту – эксперт о нарушениях на выборах президента Украины

Москва, , 16:40 — REGNUM Стремление украинского народа выразить свою волю на общенациональных выборах не дало утопить электоральные процедуры в беспределе коррупции и в хаосе, который творится на Украине, считает председатель Совета российского общественного института избирательного права Игорь Борисов. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 22 апреля завил на пресс-конференции.

«Мы видим, что выборы прошли именно так, как их смогла провести власть, доведшая страну до такого плачевного состояния, — констатировал Борисов. — Нельзя было ожидать чего-то большего. Стремление украинского народа выразить свою волю на общенациональных выборах не дало утопить электоральные процедуры в беспределе коррупции и в хаосе, который творится на Украине. Незаконная агитация, подкуп, фотографирование, порча и вынос бюллетеней были неотъемлемыми атрибутами прошедшей кампании».

По словам Борисова, к сожалению, к моменту проведения второго утра выборов так и не были устранены системные проблемы первого тура.

«[Это] лишение права проголосовать порядка 10 млн граждан Украины, — сказал Борисов. — И вот [анализируя] те результаты, которые сегодня фиксирует Центральная избирательная комиссия Украины, надо делать поправку на тех, кому не дали этого права голоса. Это почти четверть населения Украины по официальным данным. Голосовала большая часть Украины, но не она вся. Даже предложив жителям республик Донецка и Луганска голосовать на Украине, линию соприкосновения накрыли занавесом огня. С точки зрения обращения и жалоб, наши замеры говорят о том, что в пиковые часы частота обращений только по линии МВД доходила до двух жалоб в минуту. То есть с такой частотой ведомство фиксировало обращения граждан, связанные с нарушением и ущемлением их прав».

Также Борисов отметил беспрецедентное, по его словам, публичное вмешательство в выборы Украины со стороны и Евросоюза, и США.

«Этот фактор не соответствует международным демократическим стандартам. То есть без стеснения [были] прямые призывы голосовать за одного из кандидатов», — сказал Борисов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на Украине после обработки 99% протоколов кандидат в президенты страны Владимир Зеленский набирает 73,22% голосов, сообщает украинская Центральная избирательная комиссия. Так, за Зеленского проголосовали 13,4 млн человек, тогда как действующий президент страны Пётр Порошенко набрал 24,45% (4,4 млн).

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