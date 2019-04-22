Президент новый, проблемы старые: о выборах на Украине

Москва, , 15:32 — REGNUM На Украине новый президент, однако в общем и целом курс Украины на вхождение в НАТО и Евросоюз останется прежним. При этом ключевым моментом для Украины является рост уровня жизни, модернизация экономики, что невозможно без европейских инвестиций, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

По его мнению, Украине нужно грубо $20 млрд ежегодно для создания завязанных на рынок Европы производств. И здесь очень многое будет зависеть от фигуры нового президента. Говоря биржевым языком, ему надо будет вывести Украину на IPO.

«Проблему надо решать немедленно, время не ждет. Ожидания могут быстро смениться разочарованием. Плюс если Газпром введет в строй «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», а, скорее всего, так и будет, то транзит газа через Украину упадет до 10 млрд куб. в год. Есть и внутренние ресурсы для модернизации экономики, хотя они, конечно, относительно скромные», — отметил эксперт.

На Украине приток валюты из-за высоких мировых цен на сельхозпродукцию и черные металлы, а также от работающих за рубежом граждан Украины. Еще одна проблема Владимира Зеленского — это Восток Украины, он уже заявил, что собирается модернизировать Минские договоренности. Если будет компромисс. Если будет мир на Востоке Украины при возвращении суверенитета над данными областями со стороны Киева.

«Россию может ждать серьезное смягчение или даже отмена санкций, прежде всего со стороны Евросоюза. Как следствие, укрепление рубля и, главное — рост котировок российских акций, возможно, даже до исторических максимумов долларового индекса РТС.

Политика, к сожалению, доминирует над экономикой. Капитализация российских компаний и судьба международного финансового центра в Москве в значительной степени зависит от ситуации на Украине», — считает Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦИК Украины, после обработки 99% протоколов кандидат в президенты страны Владимир Зеленский набирает 73,22% голосов, Пётр Порошенко — 24,45%.

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