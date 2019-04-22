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«У Украины есть единственный шанс сохраниться — ЕС» — литовский политик

Политика

Один из кандидатов-фаворитов президентских выборов в Литве прокомментировала победу Зеленского на Украине

Вильнюс, 22 апреля 2019, 15:31 — REGNUM  

Депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы, экс-министр финансов и один из главных фаворитов президентской гонки в Литве Ингрида Шимоните выразила надежду, что будущий президент Украины Владимир Зеленский продолжит вести свою страну в ЕС и НАТО, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 апреля.

«У Украины есть только один путь, чтобы сохраниться, как государство. И этот путь ведёт на Запад», — написала Шимоните на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 95% протоколов за кандидата Владимира Зеленского проголосовали 73,17% (свыше 12,8 млн избирателей), за Петра Порошенко — 24,50% (4,3 млн). Окончательные результаты выборов на Украине должны быть установлены Центризбиркомом не позднее 1 мая.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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