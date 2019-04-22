В МИД РФ назвали обстрел журналистов под Донецком «умышленным нападением»

Москва, , 15:16 — REGNUM Обстрел, который вёл украинский снайпер по съёмочной группе ВГТРК в районе посёлка Спартак на северной окраине Донецка, в Министерстве иностранных дел РФ расценили как «умышленное вооружённое нападение на представителей СМИ». Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, подобные действия со стороны украинских силовиков являются «грубейшим нарушением норм гуманитарного права».

Читайте также: Снайпер ВСУ обстрелял журналистов ВГТРК под Донецком

«Подобные преступления не должны оставаться безнаказанными», — говорится в официальном комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В ведомстве указали на отсутствие какой-либо реакции на произошедшее со стороны профильных международных институтов и, прежде всего, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

https://www.facebook.com/MIDRussia/photos/a.265191980246917/1755196591246441/

«Это тем более странно, что в последнее время представитель находит время на публичные оценки контртеррористических операций в Крыму, — отметили в ведомстве. — Реальная же угроза жизни профессиональным сотрудникам СМИ в его поле зрения не попадает».

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники съёмочной группы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) подверглись обстрелу под Донецком в районе села Спартак 20 апреля. Прицельный огонь по журналистам из населённого пункта Авдеевка, который находится под контролем Киева, вёл украинский снайпер. По последним данным, никто из сотрудников СМИ, осуществлявших подготовку репортажа о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе, не пострадал.