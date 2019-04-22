Суд решит, правомерны ли положения петербургского закона о митингах

Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Уставный суд Санкт-Петербурга 23 апреля рассмотрит жалобу на городской закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», передает корреспондент ИА REGNUM.

Петербурженка Евгения Муха полагает, что пункт 3 статьи 1 и пункт 1 статьи 5.1 закона не соответствует городскому Уставу. По ее мнению, в силу своей неопределенности и с учетом сложившейся практики применения, эти положения не дают гражданам эффективно реализовывать свое право на выражение убеждений через мирные собрания в гайд-парках.

Муха отмечает, что закон не обеспечивает приоритетное использование этих точек для мирных общественно-политических акций, вместо этого там постоянно устраивают различные народные гулянья и спортивные праздники. В результате, организаторы публичных акций, уведомляя Смольный о своем желании воспользоваться гайд-парком, получают ответ, что место уже занято. Зачастую, в указанное время в гайд-парке никаких культурных и спортивных событий и вовсе не обнаруживается.

На первом заседании по делу 16 апреля сторона заявителя уже выступила со своей позицией, в зале присутствовали представители Заксобрания и губернатора Петербурга.

«Устно они не представили аргументы в зале заседаний, передали свою позицию только письменно. Она заключается в том, что культурно-массовые мероприятия никак не относятся к закону о собраниях, митингах и шествиях, и никак не комментирует нашу позицию о том, что именно культурно-массовые мероприятия зачастую препятствуют проведению публичных акций», — сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат заявительницы Дмитрий Бартенев.

Историю же самой Евгении Мухи, которой не удалось провести акцию в гайд-парке, представители власти называют инцидентом, который не свидетельствует о системной проблеме, заметил адвокат.

«Мы же представили кучу судебных решений, которые говорят о том, что да, именно так этот закон и работает», — подчеркнул Бартенев.

Добавим, петербургский омбудсмен Александр Шишлов неоднократно указывал на эту проблему, заявляя, что городские власти систематически препятствуют мирным собраниям граждан под предлогом якобы заранее запланированных праздников.

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