Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

Великий Новгород, , 15:01 — REGNUM Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, управление информационной политики администрации губернатора региона разослало в СМИ комментарий о том, что скорая помощь в Окуловке работает в штатном режиме.

«Вызовы принимаются, бригады выезжают к пациентам. Какие-либо акции в медицинских учреждениях незаконны, и мы благодарны медицинским специалистам за то, что они адекватно оценивают ситуацию и не поддаются на провокации», — говорится в сообщении.

О начале итальянской забастовки в Окуловской ЦРБ заявили в профсоюзе «Альянс врачей», разместив видео с требованиями бастующих в социальных сетях. О забастовке на Окуловской скорой помощи также заявила лидер Новгородского регионального отделения партии «Яблоко» Анна Черепанова. По её словам, медики протестуют из-за низких зарплат. Черепанова опубликовала в соцсети «ВКонтакте» фото расчётного листка одного из фельдшеров скорой за март 2019 года, согласно которому за 180 часов работы начислено 11 600 рублей.

«Сегодня правительство области проводит большую работу по развитию системы здравоохранения. Годами в ней копились вопросы, и решить их в короткий промежуток времени невозможно. Тем не менее, уже в этом году, благодаря поддержке президента и правительства страны, во многих больницах пройдут ремонты. Уже поставляется новое оборудование. Что касается заработной платы специалистов, то она сегодня приводится в соответствие с федеральными нормативами, и при её начислении будет учитываться реальный вклад медиков в лечебный процесс», — говорится в комментарии регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Окуловке состоялись протестные митинги за доступную медицину, организованные КПРФ и партией «Яблоко» и поддержанные, в том числе профсоюзом «Альянс врачей».

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Работу скорой помощи в Окуловском районе также проверяла прокуратура — были выявлены факты слишком длительного ожидания бригад, а также случай, когда скорая добиралась к пациенту 6,5 часов.

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