Во Франции решительно осудили прогремевшие на Шри-Ланке взрывы

Париж, , 15:03 — REGNUM Во Франции «решительным образом» осудили теракты, произошедшие на Шри-Ланке 21 апреля, сообщает Le Figaro.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил «отвратительные действия» на Шри-Ланке.

«Глубокая грусть после террористических атак на церкви и отели Шри-Ланки. Мы решительно осуждаем эти отвратительные действия. Все наши мысли с родственниками погибших в этот пасхальный день», — написал глава государства в своём аккаунте в Twitter.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер также отреагировал на теракты на Шри-Ланке в Twitter: «Гадкие нападения, совершенные на Шри-Ланке, ввергают пасхальное воскресенье в ужас и варварство. Выражаю солидарность с семьями и близкими погибших. Больше чем когда-либо, будьте едины перед лицом ненависти».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2019 года на Шри-Ланке прогремели взрывы, в результате которых погибли 290 человек, ещё около 500 получили ранения.

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