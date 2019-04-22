Оголодали: на Украине избиратель попытался съесть свой бюллетень

Москва, , 16:38 — REGNUM В ходе второго тура президентских выборов на Украине на избирательных участках не хватало ящиков для голосования и бюллетеней. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 22 апреля рассказал на пресс-конференции член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Был даже курьёзный случай в Кривом роге, когда в список избирателей был внесён восьмилетний ребенок, — рассказал Брод. — Постоянно фиксировались случаи присутствия в списках людей, которые ушли из жизни. Незаконная агитация продолжалась. Не хватало ящиков, не хватало бюллетеней. Несколько участков не открылись вовремя. Были случаи, когда из-за низкой температуры на участках сами члены комиссии были вынуждены приходить со своими обогревателями. В селе Александровка, недалеко от Одессы, на специальном избирательном участке, находящемся на территории областной психиатрической больницы, также были зафиксированы признаки принудительного голосования. В Житомирской области избиратели говорили о ручках с исчезающими чернилами».

В Кривом роге, по словам Брода, имел место случай, когда нетрезвая избирательница попыталась съесть свой бюллетень.

«Были случаи, когда забирали бюллетени с собой и вбрасывали в урны обои, газеты, — добавил правозащитник. — В Прикарпатье избиратель бросил в урну для голосования бюллетень с надписью SOS».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам эксперта по избирательному праву Александра Барабаша, нехватка бюллетеней на некоторых избирательных участках Украины связана с тем, что более 250 тыс. граждан изменили место регистрации для голосования до процедуры печати и развоза бюллетеней.

При этом он сообщил, что случаи присутствия умерших лиц в Госреестре избирателей исчисляются единицами.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине сообщают нехватке бюллетеней на участках