Губернатор Пензенской области поблагодарил Путина за поддержку

Москва, , 14:47 — REGNUM Сегодня, 22 апреля, глава Пензенской области Иван Белозерцев информировал президента России Владимира Путина о показателях социально-экономического развития региона и поблагодарил главу государства за поддержку, сообщается на сайте Кремля.

«Хочу поблагодарить от имени жителей-пензяков за то, что на протяжении многих лет Вы поддерживаете Пензенскую область в развитии», — сказал Белозерцев.

По словам губернатора, в области построен федеральный кардиологический центр, перинатальный центр, новый драматический театр после пожара, филармония, зал органной музыки и киноконцертный зал, мост. Это десятки миллиардов рублей.

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