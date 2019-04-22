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Зеленский набрал более 73% голосов после обработки 99% протоколов

Политика

За Зеленского проголосовали 13,4 млн человек

Киев, 22 апреля 2019, 14:46 — REGNUM  На Украине после обработки 99% протоколов кандидат в президенты страны Владимир Зеленский набирает 73,22% голосов, сообщает украинская Центральная избирательная комиссия.

Так, за Зеленского проголосовали 13,4 млн человек, тогда как действующий президент страны Пётр Порошенко набрал 24,45% (4,4 млн).

Напомним, второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье, 21 апреля. Окончательные результаты выборов должны быть установлены Центризбиркомом не позднее 1 мая. Процедура инаугурации должная состояться не позднее 31 мая.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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