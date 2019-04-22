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Обвиняемая во взятках ректор новгородского института заключена под стражу

Политика

Ольга Васильева обвиняется в получении более 300 тыс. рублей

Великий Новгород, 22 апреля 2019, 14:44 — REGNUM  Ректор «Регионального института профессионального развития» Ольга Васильева, обвиняемая в получении взятки в крупном размере, по ходатайству следователя заключена под стражу. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, решение о мере пресечения в отношении ректора вуза принял Новгородский районный суд.

Женщина обвиняется в совершении двух преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, речь идёт о сумму более 300 тыс. рублей. По версии следствия, в виде взяток сотрудники возвращали ей часть премий, которые Васильева устанавливала им в повышенном размере. В отношении взяткодателей тоже возбуждены уголовные дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Васильева заняла пост ректора «Регионального института профессионального развития» (бывший «Новгородский институт развития образования») со скандалом — против её назначения активно выступал коллектив института, однако региональное министерство образования настояло на смене ректора. Сейчас исполняющим обязанности ректора назначена Татьяна Силантьева.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великом Новгороде по подозрению во взятках задержали ректора института

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