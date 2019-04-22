Коалиция в Раде хочет в ближайшее время увидеть план действий Зеленского

Киев, , 14:44 — REGNUM Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен в ближайшее время представить Верховной раде свои планы действий на определенные периоды времени.

Об этом заявил глава входящей в парламентскую коалицию фракции «Народный фронт» Максим Бурбак на заседании согласительного совета Рады сегодня, 22 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Скоро новому главе государства предстоит заявить о своей повестке дня, о том, как президент, правительство и парламент будут вместе работать и вести страну к успеху. Нас ждет тяжелая работа», — сказал Бурбак.

По его словам, в парламенте хотят услышать о предполагаемых шагах нового президента в первые сто дней, в первый год и на весь президентский срок в 5 лет. Лично по мнению Бурбака и его политической силы, ключевой задачей для Зеленского должно стать «возвращение оккупированных территорий под контроль Украины».

В завершение представитель «Народного фронта» призвал победителя президентских выборов «найти в себе силы и обратиться к тем избирателям, которые голосовали за его оппонента».

ИА REGNUM напоминает, что после обнародования результатов экзит-поллов спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков выразил надежду, что парламент нынешнео созыва будет поддерживать инициативы Владимира Зеленского.

Как считает Разумков, депутаты будет действовать «исходя из здравого смысла, или же желания остаться в политике». Также он заявил, что одной из из первых инициатив нового президента будут законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и импичменте главы государства.

Лидером народного фронта является экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.