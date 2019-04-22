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В Казахстане назначен новый глава «Фонда проблемных кредитов»

Политика

Из состава правления исключен Даулет Бакберген

Астана, 22 апреля 2019, 14:42 — REGNUM  В Казахстане председателем правления акционерного общества «Фонд проблемных кредитов» назначен Ержан Елшибаев, сообщили на сайте казахстанской фондовой биржи KASE.

С учетом внесенных изменений правление фонда состоит из четырех человек: Ержана Елшибаева, Инкара Тюреходжаева, Лейлы Сатубалдина и Ербола Жаманбаева. Из состава правления исключен Даулет Бакберген.

Отметим, единственным акционером фонда является правительство Казахстана. Финансовая организация выкупает проблемные кредиты у банков, управляет выкупленными активами банков, а также осуществляет эмиссию долговых ценных бумаг.

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