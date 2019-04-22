Глава Молдавии Додон пожелал Зеленскому «новых побед» и предложил встречу

Кишинёв, , 14:38 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон предложил Зеленскому в ближайшее время встретиться и обсудить повестку двусторонних отношений.

Додон пожелал Зеленскому удачи в реализации поставленных целей и выразил уверенность, что его деятельность на высшем государственном посту «будет служить дальнейшему процветанию Украины во имя и на благо её трудолюбивого народа».

«Выражаю надежду, что многовековые добрососедские, дружеские отношения между нашими странами и народами, основанные на конструктивном сотрудничестве и взаимопонимании, будут и впредь успешно развиваться и укрепляться», — добавил президент Молдавии. И в заключение пожелал новому президенту Украины «новых свершений и побед».

ИА REGNUM напоминает, что президент Молдавии Игорь Додон с момента своего избрания в 2016 году фактически является персоной нон грата в Киеве из-за высказывания о принадлежности Крыма России. Не помогло Додону даже последующее уточнение, что он имел в виду де-факто принадлежность Крыма, в то время как юридически, по его словам, она не признана большинством стран.

В ходе визитов в Кишинев высокопоставленные украинские чиновники подчеркнуто игнорируют Додона, встречаясь со всеми представителями молдавского руководства кроме президента.

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