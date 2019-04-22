Черный пиар и подкуп избирателей – правозащитник о выборах на Украине

Москва, , 14:46 — REGNUM В ходе предвыборной кампании второго тура выборов президента Украины фиксировалось применение черного пиара, использование административного ресурса со стороны действующего главы государства и факты подкупа избирателей. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 22 апреля заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, выступая на пресс-конференции.

«Подводя итоги, можно сделать вывод, что количество нарушений было чуть меньше, чем в первом туре, но оно было значительным и имело место, — сказал Брод. — В ходе кампании второго тура фиксировалось применение черного пиара, использование административного ресурса со стороны действующего главы государства и факты подкупа избирателей. Жителям страны поступали телефонные звонки с просьбой поддержать на выборах Петра Порошенко».

В нескольких областях Украины, как рассказал Брод, фиксировался серьёзный недобор людей в участковые комиссии.

«Были сообщения, что накануне голосования массово свозили бюджетников из разных областей, — также сообщил правозащитник. — Глава МВД Украины заявлял о том, что перед вторым туром выборов полиция продолжает фиксировать подкуп избирателей. Кандидаты продолжали вести жёсткую риторику в отношении друг друга. Зеленский даже выступал с популистскими заявлениями и даже обещал разрешить на Украине медицинскую марихуану, организовать игорный бизнес, легализовать проституцию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы Крыма Сергея Аксенова, разгромный проигрыш действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах президента Украины — это не просто поражение конкретного политика, это крах всего политического курса, заданного государственным переворотом 2014 года, мощнейший удар по идейным основам майданной власти.

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