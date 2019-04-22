США дали Порошенко гарантии неприкосновенности – СМИ

Киев, , 14:26 — REGNUM Нынешний президент Украины Пётр Порошенко после объявления данных экзитполов по итогам второго тура выборов уже получил от США гарантии неприкосновенности. Об этом со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщило украинское издание «Страна».

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«Американцы якобы уже дали Петру Порошенко гарантии неприкосновенности», — говорится в материале издания.

Источники в журналистских кругах рассказали, что команду нового главы государства Владимира Зеленского предупредили, чтобы Порошенко «не трогали».

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошёл второй тур выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, после обработки 95% протоколов, шоумен Владимир Зеленский втрое опережает своего оппонента, действующего президента Украины Петра Порошенко. Так, будущее Украины актёру Зеленскому доверили более 73% избирателей. За Порошенко отдали свои голоса 24,5%. Пётр Порошенко уже признал итоги голосования и поздравил своего оппонента с победой на выборах.