Москва, , 14:45 — REGNUM

Граждане Украины проголосовали против действующей власти, которая в течения пяти лет регулярно обманывала, унижала, ненавидела свой народ, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и права человека Александр Брод. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 22 апреля на пресс-конференции, посвящённой итогам второго тура выборов президента Украины.

«Итог дня голосования предсказуем, — сказал Брод. — Он совпал и с данными экзитполов, и с настроениями избирателя. Эксперты единодушно сходятся во мнении, что граждане Украины проголосовали против действующей власти, которая в течения пяти лет регулярно обманывала, унижала, ненавидела свой народ. Не говоря уже об агрессивной антироссийской политике. Не идеализируя победителя на выборах, всё же мы надеемся на потепление отношений, на перезагрузку украинской действительности».

Брод признался, что ему как правозащитнику прежде всего хотелось, чтобы одним из первых шагов шоумена Владимира Зеленского на посту президента Украины была отмена списков, в которые входят коллеги Брода — правозащитники, члены Общественной палаты, Совета по правам человека и других организаций, которые не могли в течение пяти лет приезжать на Украину в связи с тем, что в своё время они посещали Крым, а также Донецкую и Луганскую области.

«И второе — прекратить обстрелы Новороссии, прекратить уничтожать мирных граждан, социальные объекты, родильные дома и школы. Это бы украсило победителя гонки», — подчеркнул Брод.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия Украины обработала 95,06% протоколов второго тура президентских выборов. Так, за кандидата Владимира Зеленского проголосовали 73,17% (свыше 12,8 млн избирателей), за Петра Порошенко — 24,50% (4,3 млн).

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