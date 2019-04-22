Врио губернатора Оренбуржья оценил работу металлургов в регионе

Новотроицк, Оренбургская область, , 14:19 — REGNUM В Оренбургской области врио губернатора Денис Паслер высоко оценил вклад металлургов в социально-экономическое развитие региона. Именно тема социально-экономического партнёрства Металлоинвеста и правительства Оренбургской области, а также реализации программ по развитию Новотроицка и региона в целом стала ключевой в рамках встречи Дениса Паслера с руководством УК «Металлоинвест» и комбината «Уральская Сталь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Развитие монотерриторий во многом зависит от стабильной работы градообразующих предприятий и их участия в социальных проектах. Уверен, что новотройчане видят результаты долгосрочного социально-экономического партнерства региона с Металлоинвестом и комбинатом «Уральская Сталь». Социальная ответственность предприятия, участие в жизни города и области вызывает искреннее уважение. Не сомневаюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться», — сказал врио губернатора.

Гендиректор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев подчеркнул, что Металлоинвест проводит активную социальную политику в регионах присутствия. Компания вносит значительный вклад в устойчивое развитие восточного Оренбуржья. Основные вопросы взаимодействия с правительством региона и наиболее актуальные направления социальных инвестиций отражены в соглашении о социально-экономическом партнерстве.

Традиционными мероприятиями, осуществляемыми УК «Металлоинвест» и комбинатом «Уральская Сталь» в рамках соглашения, являются ремонт школ и больниц, развитие социальной инфраструктуры, участие в благоустройстве города и ремонте дорог местного значения, поддержка детского и профессионального спорта и другие. Ежегодный объем инвестиций в социальную сферу составляет 200 — 300 млн рублей.

Андрей Варичев проинформировал Дениса Паслера о работе градообразующего предприятия Новотроицка, где занято 21% трудоспособных горожан, и инвестициях компании в развитие и модернизацию комбината.

Сегодня на «Уральской Стали» осуществляются модернизация доменных печей № 2 и № 3, идет реконструкция дуговых сталеплавильных печей электросталеплавильного цеха и строительство воздухоразделительной установки № 6, а также еще ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности и технического перевооружение комбината.

В результате модернизации производства и реализации стратегии Металлоинвеста по улучшению экологической обстановки в восточном Оренбуржье годовой показатель выбросов за последние 10 лет снизился на 27%. Затраты комбината на природоохранные мероприятия за последние четыре года превышают 700 млн рублей в год.

АО «Уральская Сталь» является одним из крупнейших налогоплательщиков Оренбуржья. Платежи комбината по налогам и сборам в 2018 году составили 2,1 млрд рублей, что вдвое выше уровня 2017 года.