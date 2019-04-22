Украина проголосовала не за президента, а «за волшебника»

Москва, , 14:13 — REGNUM Результаты выборов не были неожиданностью, а победа Владимира Зеленского вполне естественна. Народ устал от Перта Порошенко, от идеологии войны. Люди жаждут лучшей жизни, а не нового боя. Порошенко же поставил все на войну с Россией. Так что его поражение было вполне предсказуемым, заявил корреспонденту ИА REGNUM заявил корреспонденту генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Более того та небывалая для Украины явка является результатом усталости народа от Порошенко и запросом на изменения. На избирательные участки пришли те которые некогда не ходили на выборы, если бы не было бы реальной альтернативы уже предыдущему президенту Украины», — пояснил эксперт.

Что касается Зеленского то для него ничего еще не кончено. Украина президентско-парламентская республика, и чтобы стать полноценным президентом Зеленскому нужно выиграть третий тур выборов выборы в Раду. Но даже если он их выиграет ему не позавидуешь.

«Украина голосовала не за президента, а за волшебника, который одним махом решит все проблемы. Именно по этому Зеленскому легко было победить (он ничем не управлял, поэтому людям легче поверить, что он волшебник), но, если ему будет трудно будет управлять, через некоторое время люди поймут, что он не волшебник, и поддержка его резко ослабнет», — считает Журавлев.

Во внутренней политике у Зеленского есть мощный ресурс. Ему достаточно исправить фискальные глупости Порошенко и год популярности ему обеспечен. Но с внешней политикой сложнее. И если Западный вектор он не ставит под сомнение, то отношение с Россией нужно будет как-то выстраивать, так как сейчас уровень негатива взаимного достаточно высок.

«С одной стороны, к новому президенту УКраины, не причастному к событиям последних пяти лет, нет негативного отношения в России, а сам он может иметь большую свободу на переговорах.

Но, с другой стороны, на Украине высоко влияние элит, которое осталось со времен прошлого государственного переворота. В этой ситуации не стоит ставить на то, что с приходом Зеленского отношения между Россией и Украиной кардинально изменится. Максимум стоит ожидать снижения градуса истерики, но даже это будет значимым шагом», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, шоумен и претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский по результатам подсчёта голосов на выборах президента страны почти в три раза опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко.

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