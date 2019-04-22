Матвиенко рассказала об угрозах отключения интернета

Москва, , 14:12 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сравнила последствия от выключения электричества в здании верхней палаты парламента и отключения интернета, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Утром из-за сбоев в системе электроснабжения заседание было отложено начало заседания.

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«Мы разберемся с организацией, которая осуществляет эксплуатацию здания. Даже отключение электричества привело к параличу на полчаса работы Совета Федерации. Вы представьте, если так с интернетом будет? А такие угрозы поступают в наш адрес. Так мы, что, должны ждать, когда время «Ч» наступит и показать свою беспомощность, либо мы должны сделать все, чтобы предупредить это и обезопасить себя», — заявила Матвиенко.

В качестве сравнения она привела пример введения национальной платежной системы «Мир», которая задумана как российский аналог SWIFT.

Совфед одобрил закон о работе российского сегмента интернета.

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