«Зеленского ожидает экзамен Путина» — экс-премьер Литвы

Вильнюс, , 14:05 — REGNUM

Экс-премьеру Литвы, депутату литовского парламента Андрюсу Кубилюсу ситуация на Украине напомнила ситуацию в Литве в 1992 году и в Польше в 1993 году.

«Тогда первая постреволюционная власть после вторых выборов была снесена. Перемены ни в Литве, ни в Польше это не остановило», — заявил Кубилюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 апреля.

«Запад был умным и уже в 1993 году начал говорить о нашей перспективы интеграции в Евросоюз. Это нас и оставило на пути реформ. Сейчас нужно ровно это же: не только, чтобы новый президент Украины Зеленский продолжил интеграционные работы, но что бы и Запад, наконец, начал действовать, как с нами в 1993 году», — написал Кубилюс на своей странице в социальной сети Facebook.

«Новую власть ожидает много испытаний: во-первых — «экзамен Путина», второе — не поддаться на соблазн мстить, третье — не разочаровать прозападное направление», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 95% протоколов за кандидата Владимира Зеленского проголосовали 73,17% (свыше 12,8 млн избирателей), за Петра Порошенко — 24,50% (4,3 млн). Окончательные результаты выборов на Украине должны быть установлены Центризбиркомом не позднее 1 мая.