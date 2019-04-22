В думе Югры — новый «сокол Жириновского»

Ханты-Мансийск, , 14:12 — REGNUM Во фракции ЛДПР думы ХМАО появился новый депутат. Евгений Данников сменил перешедшего в Госдуму РФ Евгения Маркова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Передвижки во фракции ЛДПР связаны с уходом Владимира Сысоева с поста депутата Госдумы РФ в заместители губернатора Тюменской области. Евгений Марков сменил Сысоева в Госдуме, Евгений Данников — Маркова в окружном парламенте.

Евгений Данников является координатором Ханты-Мансийского отделения ЛДПР, и ранее был помощником Владимира Сысоева. Новому депутату официально передан мандат, вручено удостоверение и 26 апреля он сможет принять участие в очередном заседании думы Югры, сообщают в избиркоме ХМАО.

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