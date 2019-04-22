Понедельник, 22 Апреля 2019 года
14:15:04 МСК

В думе Югры — новый «сокол Жириновского»

Политика

Евгений Данников сменил Евгения Маркова

Ханты-Мансийск, 22 апреля 2019, 14:12 — REGNUM  Во фракции ЛДПР думы ХМАО появился новый депутат. Евгений Данников сменил перешедшего в Госдуму РФ Евгения Маркова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Передвижки во фракции ЛДПР связаны с уходом Владимира Сысоева с поста депутата Госдумы РФ в заместители губернатора Тюменской области. Евгений Марков сменил Сысоева в Госдуме, Евгений Данников — Маркова в окружном парламенте.

Евгений Данников является координатором Ханты-Мансийского отделения ЛДПР, и ранее был помощником Владимира Сысоева. Новому депутату официально передан мандат, вручено удостоверение и 26 апреля он сможет принять участие в очередном заседании думы Югры, сообщают в избиркоме ХМАО.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума прекратила депутатские полномочия Владимира Сысоева

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить