О выборах президента Украины: «Зеленский победил в одни ворота»

Омск, , 14:11 — REGNUM Победу на выборах президента Украины актёра Владимира Зеленского прокомментировал омский политобозреватель Василий Епанчинцев. По его словам, Зеленский «победил в одни ворота».

«Владимир Зеленский победил в одни ворота, но не спешите говорить о том, что при новом комике всё будет по-другому. По украинской Конституции президент практически ничего не решает. Его полномочия сильно урезаны. Он назначает министра обороны, министра иностранных дел, главу СБУ и нацбанка», — пишет Епанчинцев в своём Telegram-канале.

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По его мнению, куда важнее, что правительство Порошенко продолжит работать до осени.

«И здесь важна роль премьера Владимира Гройсмана. Непопулярная, но сильная Верховная рада Украины ждёт октябрьских выборов. От того, сколько мандатов в новом созыве возьмёт партия президента «Слуга народа», будет зависеть куда больше, чем от вчерашних выборов», — резюмировал политобозреватель.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на Украине прошёл второй тур президентских выборов. По итогам обработки более 95% протоколов с большим отрывом лидирует Владимир Зеленский (73,17%). За пока ещё действующего главу Украины проголосовали 24,50% избирателей.

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