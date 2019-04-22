В Севастополе сменился «самый богатый депутат»

Севастополь, , 14:00 — REGNUM Самым богатым депутатом Законодательного собрания Севастополя по итогам 2018 года стал Юрий Круглов — его доход составил 16,7 млн рублей. Соответствующие сведения опубликованы на официальном сайте Заксобрания города, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Отметим, что в 2017 году Круглов задекларировал чуть менее 3,9 млн рублей.

В собственности парламентария находятся: садовый дом, земельный участок и четыре иномарки. Доход жены Юрия Круглова в прошлом году составил около 3 млн рублей. Она владеет квартирой и земельным участком.

Депутат Заксобрания Севастополя Алексей Чалый в 2017 году опередил по доходам всех своих коллег в ЗС, отчитавшись о доходе в 11,7 млн рублей. В 2018 году он заработал 10,3 млн рублей. У него в собственности находится земельный участок и две иномарки. Жена Алексея Чалого в 2018 году задекларировала доход в размере 23,2 млн рублей. В собственности у неё имеется земельный участок, садовый дом, три квартиры и три автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы председателя Законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой в 2018 году составили 4,2 млн рублей.

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