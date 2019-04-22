Украинцы вынесли приговор системе власти Порошенко и эпохе жадности — Ляшко

Киев, , 13:56 — REGNUM «Вчера украинцы не просто вынесли приговор системе власти президента Петра Порошенко, они выступили за завершение эпохи жадности и бедности». Об этом 22 апреля заявил на согласительном совете Верховной Рады глава парламентской фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

«Вчера украинцы поставили не просто приговор системе власти Порошенко. Вчерашнее голосование украинцев — стремление, чтобы наконец-то завершилась эпоха жадности и эпоха бедности. Жадность, которую выстроила нынешняя власть за пять лет… Что такое жадность? Это когда президент присвоил себе неконституционные полномочия, выстроил систему влияния на все нацкомиссии, на все органы, чтобы поставить там смотрящих, чтобы грабить людей и наживаться на людях. Конец эпохи жадности, это в первую очередь приведение к требованиям Конституции и законом деятельности всех — и президента и парламента», — сказал Ляшко.

По его словам, Украину ожидает смена правительства и парламентского большинства.

«Скажу правительству и парламентскому большинству — ваше время прошло. Поэтому нужны изменения в Конституцию, процедура импичмента президента, временные следственные комиссии, — это завершение эпохи жадности. Завершение эпохи бедности — радикальное изменение экономической политики, поддержка национального производства, ставка на национального производителя, увеличение зарплат, увеличение пенсий, справедливые тарифы», — считает Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия обработала 95,21% электронных протоколов. Шоумен Владимир Зеленский набирает 73,16% голосов, президент Петр Порошенко — 24,5%. 2,32% бюллетеней признали недействительными. Зеленский уже получил поздравления от президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Дональда Трампа.